- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 186
- Время на прочтение
- 1 мин
В платье-миди и коротком жакете: принцесса Анна приехала с визитом в Эдинбург
Королевская принцесса Анна посетила Королевское Хайленд Шоу в Королевском Хайленд Центре в Инглистоне.
Ее Высочество принцесса Анна приехала на днях в Эдинбург. Для появления на публике принцесса выбрала белое платье-миди из тонкой ткани с мелким синим принтом, сочетая его с коротким синим жакетом, двумя нитями жемчуга на шее, золотой брошью, пришпиленной к жакету и жемчужными серьгами в ушах.
Анна собрала волосы в свою фирменную прическу «улей», которую носит практически всегда и не меняет ее годами, подчеркнула губы помадой и надела свои любимые солнцезащитные очки от Adidas, которые принцесса носит уже более двадцати лет.
А на днях Ее Высочество также побывала на скачках в Аскоте. Вместе с Анной была ее дочь Зара Тиндалл и сын Питер Филлипс, который взял с собой свою возлюбленную.
Напомним, ранее мы рассказывали о нарядах принцессы Анны, которые она любит носить годами.