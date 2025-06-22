В платье-миди и коротком жакете: принцесса Анна приехала с визитом в Эдинбург

Принцесса Анна / © Getty Images

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Ее Высочество принцесса Анна приехала на днях в Эдинбург. Для появления на публике принцесса выбрала белое платье-миди из тонкой ткани с мелким синим принтом, сочетая его с коротким синим жакетом, двумя нитями жемчуга на шее, золотой брошью, пришпиленной к жакету и жемчужными серьгами в ушах.

Анна собрала волосы в свою фирменную прическу «улей», которую носит практически всегда и не меняет ее годами, подчеркнула губы помадой и надела свои любимые солнцезащитные очки от Adidas, которые принцесса носит уже более двадцати лет.

Принцесса Анна / © Getty Images

А на днях Ее Высочество также побывала на скачках в Аскоте. Вместе с Анной была ее дочь Зара Тиндалл и сын Питер Филлипс, который взял с собой свою возлюбленную.

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Принцесса Анна на скачках в Аскоте / © Getty Images

Напомним, ранее мы рассказывали о нарядах принцессы Анны, которые она любит носить годами.