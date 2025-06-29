В платье-миди и кожаной косухе: Шарлиз Терон сходила на вечеринку

Шарлиз Терон / © Associated Press

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Актриса прибыла на пятую ежегодную вечеринку Charlize Theron Africa Outreach Project Block Party, которая прошла в Universal Studios в Лос-Анджелесе.

© Associated Press

Шарлиз была в черном платье-миди на одно плечо и кожаной косухе, а также в чорних сандалиях. Ее белокурые волосы были собраны в низкий пучок, в ушах были серьги-кольца, на лице теплый макияж глаз и нюдовая помада на губах. Также на пальцах у звезды сверкало несколько колец. Звезда позировала перед камерами фотографов, эффектно обнажая одно плечо.

© Associated Press

Напомним, недавно мы видели Шарлиз Терон на премьере фильма «Старая гвардия 2» в Лос-Анджелесе, где знаменитость появилась в прозрачном кэтсьюте-сетке и кожаных сапогах на каблуках.

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© Associated Press