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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
1091
Время на прочтение
1 мин

В платье-миди и кожаной косухе: Шарлиз Терон сходила на вечеринку

49-летняя Шарлиз Терон посетила светскую вечеринку в Лос-Анджелесе.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Шарлиз Терон

Шарлиз Терон / © Associated Press

Актриса прибыла на пятую ежегодную вечеринку Charlize Theron Africa Outreach Project Block Party, которая прошла в Universal Studios в Лос-Анджелесе.

/ © Associated Press

© Associated Press

Шарлиз была в черном платье-миди на одно плечо и кожаной косухе, а также в чорних сандалиях. Ее белокурые волосы были собраны в низкий пучок, в ушах были серьги-кольца, на лице теплый макияж глаз и нюдовая помада на губах. Также на пальцах у звезды сверкало несколько колец. Звезда позировала перед камерами фотографов, эффектно обнажая одно плечо.

/ © Associated Press

© Associated Press

Напомним, недавно мы видели Шарлиз Терон на премьере фильма «Старая гвардия 2» в Лос-Анджелесе, где знаменитость появилась в прозрачном кэтсьюте-сетке и кожаных сапогах на каблуках.

/ © Associated Press

© Associated Press

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Дата публикации
Количество просмотров
1091
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