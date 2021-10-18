В платье миди и кожаных лодочках: элегантная кронпринцесса Виктория посетила мероприятие

Шведская наследная принцесса Виктория в очередном красивом луке посетила мероприятие по работе.

Ее Высочество на днях принимала участие в семинаре, посвященном 50-летию кафедры исследований проблем мира и конфликтов Упсальского университета в Упсале.

На красной дорожке, которую расстелили у входа в университет, принцесса Виктория появилась в черном платье-миди с принтом, черным кожаным поясом на талии и была обута в кожаные туфли-лодочки на каблуках, а в руках держала небольшой кожаный клатч.

Кронпринцесса Виктория / Getty Images

Принцесса выглядела прекрасно, была со своей любимой прической – собранными в пучок волосами, с легким макияжем на лице, а ее ногти были даже не покрыты лаком, хотя обычно Виктория делает достаточно яркий маникюр.

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