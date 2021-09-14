В платье-миди и меховой горжетке: вспоминаем стильный образ Уоллис Симпсон 84-летней давности

Король Эдуард VIII отказался от короны ради любви и в браке с Уоллис Симпсон был весьма счастлив.

На этом архивном фото герцог и герцогиня Виндзорские запечатлены у здания британской дипломатической миссии в Будапеште 14 сентября 1937 года, спустя несколько месяцев после коронации младшего брата Эдуарда – короля Георга VI – отца нынешней королевы Великобритании Елизаветы II.

На черно-белом фото видно, что Уоллис Симпсон одета в черное платье-миди, а на плечах у нее меховая горжетка. На голове у герцогини миниатюрная шляпа, Уоллис в светлых высоких перчатках, а в руках держит маленькую сумку. Обута Симпсон в туфли на каблуках, а ее волосы собраны в прическу под шляпой.

Герцог и герцогиня Виндзорские / Associated Press

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Эдуард, который после отречения получил титул герцога Виндзорского и считался в те года истинным ценителем элегантных костюмов, был одет в серый костюм тройку и туфли.

Кстати, недавно мы рассказывали, что барабанщик британской рок-группы The Rolling Stones Чарли Уоттс собрал целую коллекцию костюмов короля Эдуарда VIII. Многие костюмы отрекшийся король шил в знаменитом ателье Сэвил Роу. В Сети даже появилось фото, на котором Чарли Уоттс появился в одном из таких костюмов на публике в 2002 году во время пресс-конференции мирового турне Rolling Stones 2002-2003 в компании коллег-музыкантов Мика Джаггера, Рона Вуда и Кита Ричардса.

Король Эдуард VIII и Уоллис Симпсон, Франция 1951 год и один из костюмов, проданных на аукционе / Getty Images

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