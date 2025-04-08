В платье миди и пальто цвета овсянки: королева Максима с мужем-королем посетили концерт

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

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Король Виллем-Александр и королева Максима вчера посетили театр Амфион, где состоялся ежегодный концерт в честь Дня короля.

Концерт в честь Дня короля традиционно проходит за месяц до праздника — 27 апреля, а в этом году на день раньше, чем обычно - 27 апреля в Дутинхеме.

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева появилась на концерте в макси-платье от Natan Сouture, пальто-накидке цвета овсянки без воротника от Aliciaaudrey collection x Natan Couture, в руках держала клатч от этого же бренда и была обута в туфли Gianvito Rossi на каблуках. Она зачесала волосы назад и надела серьги-висюльки Steltman Juwelier, а также сделала выразительный макияж. А король надел темно-синий костюм, светлую рубашку и галстук.

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Тем временем старшая дочь королевской четы — принцесса Катарина-Амалия — посетила с визитом Мадрид, где возле Пласа-де-Ориенте сфотографировалась около тюльпановой клумбы, подарив цветы городу в качестве благодарности жителям и правительству Мадрида, когда она проживала в стране из-за мер безопасности.

Принцесса Катарина-Амалия / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images Сумки королевы Максимы / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images