В платье-миди и с идеальной укладкой: королева Камилла приехала в ателье

У королевы Камиллы во время Холирудской недели в Шотландии есть и свои личные дела, не связанные с их совместной с Чарльзом III работой.

Ее Величество посетила ателье Dovecot, чтобы встретиться с ткачами, персоналом и местными ремесленниками. Прибыла на встречу королева Камилла в платье средней длины дополнив наряд бежево-черными туфлями на каблуках. Образ дополнила серьгами-висюльками из золота, несколькими золотыми браслетами, более насыщенным, чем обычно макияжем и стильной укладкой.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Сегодня король Чарльз и королева Камилла посетят службу благодарения в соборе Святого Джайлса в Эдинбурге.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Это мероприятие для Шотландии означает чествования нового короля и его супруги, увидеть шествие на улицы Эдинбурга выйдут тысячи шотландцев, чтобы отдать дань уважения королю и снова поприветствовать королевскую семью в Шотландии. Мероприятие пройдет спустя два месяца после коронации Чарльза и Камиллы в Лондоне.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

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