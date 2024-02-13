В платье-миди и с кожаным поясом: кронпринцесса Виктория на публичном мероприятии

Шведская кронпринцесса Виктория сегодня исполняла свои королевские обязанности в Стокгольме.

Ее Высочество присутствовала на открытии Лаборатории антропоцена Шведской королевской академии наук.

Лаборатория стремится генерировать и предоставлять научно обоснованное понимание для создания и реализации новых путей к устойчивому будущему.

Кронпринцесса Виктория надела сегодня платье-миди в принт с длинными рукавами и круглой горловиной, подчеркнула талию широким кожаным поясом и обула высокие кожаные сапоги на каблуках. В руках принцесса несла маленький кожаный клатч. Также Виктория надела золотые серьги-кольца, сделала легкий макияж глаз и немного блеском подчеркнула губы.

Кронпринцесса Виктория / Фото: Getty Images

В прошлый свой выход кронпринцесса появилась на публике в розовом брючном костюме от Zara. Тогда она присутствовала на открытии выставки Северного музея "Северная жизнь" в Nordiska Museet в Стокгольме.

Кронпринцесса Виктория / Фото: Getty Images

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