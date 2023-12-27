В платье миди и с красивой прической: бывшая премьер-министр Новой Зеландии выступила на конференции

Джасинда Ардерн всегда тщательно подбирает образы для своих выходов.

Бывшая премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн приняла участие в Массачусетской конференции для женщин 2023 года, которая состоялась в Бостонском выставочном конференц-центре. Политик выступила там с речью.

Для такого мероприятия она выбрала стильный образ total black. На ней был двубортный жакет, платье миди и замшевые сапоги на невысоких шпильках.

Джасинда Ардерн / Фото: Getty Images

Ардерн сделала красивую прическу с локонами, макияж с помадой цвета пыльной розы и украсила уши экстравагантными золотыми серьгами-люстрами.

Джасинда Ардерн / Фото: Getty Images

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