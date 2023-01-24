В платье миди и с крокодиловой сумкой в руке: королева Матильда на торжественном приеме

Согласно традиции в первый месяц нового года в Королевском дворце принимают руководителей европейских институтов и постоянных представителей, аккредитованных при Европейском союзе.

Королева Матильда и король Филипп / Фото: Getty Images

Сегодня на приеме недавно отпраздновавшая свое 50-летие королева Матильда появилась в темном пальто длины миди с интересным принтом, к которому подобрала бежевые туфли на каблуках и сумку из крокодиловой кожи на короткой ручке.

В ушах у королевской особы были серьги-висюльки с крупными камнями, на лице - легкий макияж, а волосы Матильда собрала в прическу. Из любимых аксессуаров она надела часы и золотой браслет, с которыми чаще всего выходит на публику. Король Филипп был в костюме, рубашке и с галстуком.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

Напомним, недавно, в день празднования юбилея Матильды, дворец поделился новым фото королевы. Позже стало известно, что это фото украсит почтовые марки.

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