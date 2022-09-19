В платье-миди и шляпе-таблетке: опечаленная княгиня Шарлин на прощании с королевой Елизаветой II

Короли и королевы со всего мира прибыли сегодня в Вестминстерское аббатство, чтобы засвидетельствовать свое почтение королеве Елизавете II, с которой сегодня прощаются в Лондоне.

Среди гостей - князь Монако Альбер II и его супруга - княгиня Шарлин. На княгине длинное черное платье-миди, черные колготы и туфли-лодочки. Платье отличалось высоким черным воротником в элегантном стиле милитари, было с длинными рукавами и имело большие боковые карманы.

Шарлин дополнила наряд шляпой с вуалью, а на лице у нее был достаточно насыщенный макияж. Маникюр выполнен в светлых оттенках, а в руке она держала маленькую черную сумку на короткой ручке. Королевская особа украсила платье брошью в честь Монако в цветах красного и белого флага.

Шарлин была опечалена и шла под руку с супругом Альбером, который был одет в военную форму и фуражку.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / Фото: Getty Images

Также на фото видно, что рядом с ними идут король Нидерландов - Виллем-Александр, его супруга королева Максима и мать короля - принцесса Беатрикс. На Максиме черное платье и пришпилена к груди брошка с жемчужной подвеской, а на голове - ободок с вуалью. Также в ушах серьги с крупными жемчужинами.

Напомним, в Вестминстерском аббатстве также присутствует экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон с женой Кэрри Джонсон и новый премьер Лиз Трасс.

Борис і Керрі Джонсони / Фото: Associated Press

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