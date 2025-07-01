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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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195
Время на прочтение
1 мин

В платье-миди и слингбэках: королева Матильда посетила новое мероприятие

Королева Матильда вернулась в Бельгию после поездки в Чили и сразу же приступила к работе.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Матильда

Королева Матильда / © Getty Images

Королева посетила кооператив Paysans-Artisans во Флореффе, гражданский проект, запущенный в 2013 году для содействия крестьянскому, местному, органическому или устойчивому земледелию и коротким продажам.

На встречу Ее Величество приехала в розовом платье с бордовыми вставками и широким поясом на талии и сочетала его с остроносыми замшевыми слингбэками и такого же цвета клатчем в тон. Матильда сделала свою фирменную прическу, очень легкий макияж и надела серьги-висюльки, а на запястье у нее было несколько золотых браслетов и часы. Также Матильда сделала светлый маникюр.

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

Напомним, тем временем младшая дочь короля Филиппа и королевы Матильды — принцесса Элеонора — посещала на днях баскетбольный матч между сборными Испании и Бельгии в Пирее, Греция. Это одно из первых ее сольных мероприятий без родителей.

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images

Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images

Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images

Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images

Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images

Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images

Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images

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