В платье миди и золотых мюлях: принцесса Евгения на мероприятии взяла на себя новую королевскую роль

Принцесса Евгения / © Associated Press

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Фонда короля Чарльза III The King’s Foundation объявил, что принцесса Евгения стала наставников новой сети фонда «35 до 35».

В заявлении говорится, что сеть представляет собой группу «исключительных молодых людей», собравшихся в год 35-летия Фонда короля, которые работают над тем, чтобы способствовать переменам, которые король Чарльз надеется увидеть в мире посредством устойчивого развития, традиционных ремесел и искусств.

Принцесса Евгения, как и ее дядя король Чарльз, увлечена сохранением природы и устойчивым развитием и выразила свою радость по поводу присоединения к новой наставнической сети фонда, опубликовав видео с мероприятия в своем Instagram.

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«Я рада работать с этой группой исключительных молодых людей, которые были отобраны благодаря их выдающейся работе в областях, которыми увлечен король», — заявила принцесса Евгения. «Учитывая, что я недавно отпраздновала свой 35-й день рождения, мне очень приятно принять участие в праздновании 35-летия благотворительной организации и поделиться своей страстью к искусству с теми, кому меньше 35 лет!» — добавила принцесса.

На встречу Евгения приехала в платье Veronica Beard, туфлях-мюлях STAUD Official, надела золотые двухцветные серьги-кольца от Alexis Bittar, на шее у принцессы была золотая подвеска.

Принцесса Евгения / © Instagram принцессы Евгении

А недавно принцесса Йоркская показывала, как посетила с сестрой Беатрис открытие выставки цветов в Челси.