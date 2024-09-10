В платье миди с цветочным принтом: поклонники в восторге от нового лука принцессы Кейт

Вчера Кейт Миддлтон поделилась с поклонниками неожиданными и очень хорошими новостями о том, что завершила курс профилактической химиотерапии.

В ролике, который Уэльские опубликовали в своих соцсетях, они показали, как проводят время на природе в их доме в Норфолке – в лесу и на пляже, а также дома вместе с родителями Кейт – Кэрол и Майклом Миддлтоном. Принц Уильям и принцесса Кейт лежат на траве, обнимаются и целуются, а также много обнимают своих детей. Ролик получился очень нежный и весьма откровенный, чего Уэльские никогда ранее широкой публике не показывали.

Принцесса Уэльская Кэтрин / Фото: Instagram принца и принцессы Уэльских

Королевские поклонники отметили красивый и очень нежный образ принцессы, который она выбрала для съемки. Кэтрин была в платье длины миди с цветочным принтом от Veronica Beard, обута в белые кроссовки из кожи от Veja, ее волосы были распущены и уложены легкими небрежными волнами, а в ушах были серьги-капли из классического зеленого аметиста Kiki McDonough и золотое ожерелье Midnight Moon с инициалами Джорджа, Шарлотты и Луи на шее. В видео Кейт также появилась в голубом платье-рубашке.

Принцесса Уэльская Кэтрин / Фото: Getty Images

Ранее еще до публикации этого ролика мы писали, что принцесса может появиться на публичном мероприятии в следующий раз в ноябре. И в ролике Кейт подтвердила это.

Принцесса Уэльская с детьми и мужем Уильямом / Фото: Getty Images

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