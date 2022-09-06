В платье миди с накидкой: княгиня Шарлин отвела детей в школу

Княгиня Шарлин вместе с мужем князем Альбером II отвели своих близнецов в школу. Снимками с мероприятия поделились на своей официальной странице в Facebook.

Шарлин появилась на публике в нежно-розовом платье от Akris из Saks Fifth Avenue. Платье миди без рукавов и со съемной накидкой княгиня сочетала с босоножками персикового цвета на невысоких каблуках. Стоимость наряда Шарлин составляет 3685,86 фунтов стерлингов и уже распродано.

У Ее Высочество была лаконичная прическа, легкий макияж на лице и бледно-розовые серьги-гвоздики в ушах. Ее муж Альбер стоял рядом и был в синем пиджаке, светлых брюках и белой рубашке.

Дети княжеской четы – принц Жак и принцесса Габриэлла – были в красных футболках-поло, в джинсах, обуты в кроссовки и с большими рюкзаками за спинами.

Ранее Шарлин показывала, как дочь Габриэлла подстригла брата перед началом нового учебного года и волновалась, что по этому поводу скажут в школе.

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