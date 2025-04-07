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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
221
Время на прочтение
1 мин

В платье-миди и высоких сапогах: принцесса Катарина-Амалия запечатлена на улицах Мадрида

Старшая дочь королевы Максимы и короля Виллема-Александра находится с визитом в Испании.

Автор публикации
Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцесса Катарина-Амалия

Принцесса Катарина-Амалия / © Getty Images

Принцесса Катарина-Амалия посетила тюльпановый сад на Пласа-де-Ориенте в Мадриде. Эти тюльпаны нидерландская принцесса подарила в знак благодарности жителям и правительству Мадрида, когда она проживала в стране из-за мер безопасности.

Принцесса Катарина-Амалия / © Getty Images

Принцесса Катарина-Амалия / © Getty Images

Принцесса сфотографировалась на фоне тюльпанов и памятной таблички. Она приехала в темно-красном платье длины миди с принтом и обута в высокие кожаные сапоги на каблуках бордового цвета. Волосы Катарины-Амалии были небрежно распущены, на лице был легкий макияж, а на запястьях несколько разных браслетов.

Ранее мы рассказывали вам интересные факты о наследнице нидерландского престола, которой предстоит взойти на престол.

Принцесса Катарина-Амалия / © Getty Images

Принцесса Катарина-Амалия / © Getty Images

Принцесса Катарина-Амалия / © Getty Images

Принцесса Катарина-Амалия / © Getty Images

Принцесса Катарина-Амалия / © Associated Press

Принцесса Катарина-Амалия / © Associated Press

Принцесса Катарина-Амалия / © Associated Press

Принцесса Катарина-Амалия / © Associated Press

Принцесса Катарина-Амалия / © Associated Press

Принцесса Катарина-Амалия / © Associated Press

Принцесса Катарина-Амалия / © Getty Images

Принцесса Катарина-Амалия / © Getty Images

Принцесса Катарина-Амалия / © Getty Images

Принцесса Катарина-Амалия / © Getty Images

Принцесса Катарина-Амалия / © Getty Images

Принцесса Катарина-Амалия / © Getty Images

Принцесса Катарина-Амалия / © Getty Images

Принцесса Катарина-Амалия / © Getty Images

Принцесса Катарина-Амалия_2 / © Getty Images

© Getty Images

Принцесса Катарина-Амалия_1 / © Getty Images

© Getty Images

Принцесса Катарина-Амалия / © Getty Images

Принцесса Катарина-Амалия / © Getty Images

Принцесса Катарина-Амалия / © Associated Press

Принцесса Катарина-Амалия / © Associated Press

Принцесса Катарина-Амалия / © Associated Press

Принцесса Катарина-Амалия / © Associated Press

Принцесса Катарина-Амалия / © Associated Press

Принцесса Катарина-Амалия / © Associated Press

Дата публикации
Количество просмотров
221
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