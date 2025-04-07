В платье-миди и высоких сапогах: принцесса Катарина-Амалия запечатлена на улицах Мадрида

Принцесса Катарина-Амалия / © Getty Images

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Принцесса Катарина-Амалия посетила тюльпановый сад на Пласа-де-Ориенте в Мадриде. Эти тюльпаны нидерландская принцесса подарила в знак благодарности жителям и правительству Мадрида, когда она проживала в стране из-за мер безопасности.

Принцесса Катарина-Амалия / © Getty Images

Принцесса сфотографировалась на фоне тюльпанов и памятной таблички. Она приехала в темно-красном платье длины миди с принтом и обута в высокие кожаные сапоги на каблуках бордового цвета. Волосы Катарины-Амалии были небрежно распущены, на лице был легкий макияж, а на запястьях несколько разных браслетов.

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Принцесса Катарина-Амалия / © Getty Images Принцесса Катарина-Амалия / © Getty Images Принцесса Катарина-Амалия / © Associated Press Принцесса Катарина-Амалия / © Associated Press Принцесса Катарина-Амалия / © Associated Press Принцесса Катарина-Амалия / © Getty Images Принцесса Катарина-Амалия / © Getty Images Принцесса Катарина-Амалия / © Getty Images Принцесса Катарина-Амалия / © Getty Images © Getty Images © Getty Images Принцесса Катарина-Амалия / © Getty Images Принцесса Катарина-Амалия / © Associated Press Принцесса Катарина-Амалия / © Associated Press Принцесса Катарина-Амалия / © Associated Press