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В платье-миди и высоких сапогах: принцесса Катарина-Амалия запечатлена на улицах Мадрида
Старшая дочь королевы Максимы и короля Виллема-Александра находится с визитом в Испании.
Принцесса Катарина-Амалия посетила тюльпановый сад на Пласа-де-Ориенте в Мадриде. Эти тюльпаны нидерландская принцесса подарила в знак благодарности жителям и правительству Мадрида, когда она проживала в стране из-за мер безопасности.
Принцесса сфотографировалась на фоне тюльпанов и памятной таблички. Она приехала в темно-красном платье длины миди с принтом и обута в высокие кожаные сапоги на каблуках бордового цвета. Волосы Катарины-Амалии были небрежно распущены, на лице был легкий макияж, а на запястьях несколько разных браслетов.
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