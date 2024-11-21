В платье миди, смокинге и на шпильках: принцесса Беатрис в роскошном образе появилась на тусовке

Принцессе Беатрис очень идет беременность, она буквально расцвела в этот период своей жизни.

Принцесса Йоркская посетила праздничное мероприятие Ralph Lauren в лондонском флагманском магазине в поддержку благотворительной организации Royal Marsden Cancer Charity в Лондоне.

Беатрис выглядела шикарно в черном смокинге с атласными лацканами, который она надела поверх черного платья миди в сочетании с остроносыми туфлями-лодочками с застежками вокруг щиколотки.

Ее Высочество взяла с собой небольшую черную сумочку-клатч, уложила свои светло-каштановые волосы в красивую прическу и сделала простой макияж, подчеркнув немного глаза и розовый блеск нанесла на губы.

Принцесса Беатрис / Фото: Getty Images

Племянница короля Чарльза не носила никаких украшений, кроме своего помолвочного кольца и была без маникюра. А в ушах у нее были миниатюрные серьги-колечки, едва заметные.

В последнее время принцесса Беатрис предпочитает носить черную одежду и делает это видимо для того, чтобы скрыть визуально свой растущий беременный живот.

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