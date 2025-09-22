ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
150
Время на прочтение
1 мин

В платье на бретельках и гранатовых лоферах: леди Амелия Виндзор сходила на фэшн-шоу

Леди Амелия Виндзор не могла пропустить Лондонскую неделю моды, даже несмотря на траур по ее покойной бабушке герцогине Кентской Кэтрин.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Леди Амелия Виндзор

Леди Амелия Виндзор / © Getty Images

30-летняя Амелия посетила показ Susan Fang в рамках Недели моды в Лондоне. Она была одета в небесно-голубое платье с цветочной аппликацией длины до колен. Наряд, который был на бретельках с прозрачными камнями, Амелия сочетала с сиреневыми блестящими носками и лоферами оттенка спелого граната.

У леди Амелии традиционно были распущены светлые волосы, легкий макияж был на лице, она надела ожерелье из маленьких белых камней с золотой подвеской и несколько браслетов и колец.

Леди Амелия Виндзор / © Getty Images

Леди Амелия Виндзор / © Getty Images

А в конце прошлой недели Амелия посетила показ бренда Bora Aksu и была в розовом ансамбле — юбке с рюшами и полупрозрачном топе креативного дизайна. Также Амелия надела черные лоферы Miu Miu и имиджевые очки с розовыми линзами.

Леди Амелия Виндзор / © Getty Images

Леди Амелия Виндзор / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
150
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie