В платье на бретельках и гранатовых лоферах: леди Амелия Виндзор сходила на фэшн-шоу

Леди Амелия Виндзор / © Getty Images

30-летняя Амелия посетила показ Susan Fang в рамках Недели моды в Лондоне. Она была одета в небесно-голубое платье с цветочной аппликацией длины до колен. Наряд, который был на бретельках с прозрачными камнями, Амелия сочетала с сиреневыми блестящими носками и лоферами оттенка спелого граната.

У леди Амелии традиционно были распущены светлые волосы, легкий макияж был на лице, она надела ожерелье из маленьких белых камней с золотой подвеской и несколько браслетов и колец.

А в конце прошлой недели Амелия посетила показ бренда Bora Aksu и была в розовом ансамбле — юбке с рюшами и полупрозрачном топе креативного дизайна. Также Амелия надела черные лоферы Miu Miu и имиджевые очки с розовыми линзами.

