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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Время на прочтение
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В платье на одно плечо и с сумкой любимого бренда: Зара Тиндалл попала под прицел папарацци

Зара Тиндал уже несколько дней проводит в Бахрейне на Гран-при Формулы-1.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Заря Тиндалл

Заря Тиндалл / © Getty Images

Несколькими днями раньше Зару сфотографировали на западе вместе с мужем Майком . В первый день своего визита Тиндалл была в легком синем платье с белым цветочным принтом Scanlan Theodore, обутой в белые кеды от Scanlan Theodore, а через плечо у нее висела бежевая сумка Aspinal of London.

Заря и Майк Тиндаллы / © Getty Images

Заря и Майк Тиндаллы / © Getty Images

На другой день Зара предстала перед камерами в черном платье на одно плечо, в руках несла короткую джинсовую куртку, а через плечо у нее висела коричневая кожаная сумка от Aspinal Of London.

Заря Тиндалл / © Getty Images

Заря Тиндалл / © Getty Images

Зара была в тех же солнцезащитных очках Valley Eyewear, что и в первый день, с распущенными волосами, легким макияжем на лице. У нее на шее было несколько золотых подвесок, а в ушах серьги-кольца небольшого размера с россыпью бриллиантов.

Также в Бахрейн приехали сестры Йоркские Беатрис и Евгения , и брат Зары - Питер Филлипс.

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