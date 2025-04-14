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В платье на одно плечо и с сумкой любимого бренда: Зара Тиндалл попала под прицел папарацци
Зара Тиндал уже несколько дней проводит в Бахрейне на Гран-при Формулы-1.
Несколькими днями раньше Зару сфотографировали на западе вместе с мужем Майком . В первый день своего визита Тиндалл была в легком синем платье с белым цветочным принтом Scanlan Theodore, обутой в белые кеды от Scanlan Theodore, а через плечо у нее висела бежевая сумка Aspinal of London.
На другой день Зара предстала перед камерами в черном платье на одно плечо, в руках несла короткую джинсовую куртку, а через плечо у нее висела коричневая кожаная сумка от Aspinal Of London.
Зара была в тех же солнцезащитных очках Valley Eyewear, что и в первый день, с распущенными волосами, легким макияжем на лице. У нее на шее было несколько золотых подвесок, а в ушах серьги-кольца небольшого размера с россыпью бриллиантов.
Также в Бахрейн приехали сестры Йоркские Беатрис и Евгения , и брат Зары - Питер Филлипс.