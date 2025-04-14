В платье на одно плечо и с сумкой любимого бренда: Зара Тиндалл попала под прицел папарацци

Заря Тиндалл / © Getty Images

Реклама

Несколькими днями раньше Зару сфотографировали на западе вместе с мужем Майком . В первый день своего визита Тиндалл была в легком синем платье с белым цветочным принтом Scanlan Theodore, обутой в белые кеды от Scanlan Theodore, а через плечо у нее висела бежевая сумка Aspinal of London.

Заря и Майк Тиндаллы / © Getty Images

На другой день Зара предстала перед камерами в черном платье на одно плечо, в руках несла короткую джинсовую куртку, а через плечо у нее висела коричневая кожаная сумка от Aspinal Of London.

Заря Тиндалл / © Getty Images

Зара была в тех же солнцезащитных очках Valley Eyewear, что и в первый день, с распущенными волосами, легким макияжем на лице. У нее на шее было несколько золотых подвесок, а в ушах серьги-кольца небольшого размера с россыпью бриллиантов.

Реклама

Также в Бахрейн приехали сестры Йоркские Беатрис и Евгения , и брат Зары - Питер Филлипс.