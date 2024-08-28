В платье на одно плечо и в компании мужа: княгиня Шарлин сходила на футбол

В Instagram княжеская чета опубликовала снимок, на котором Шарлин и ее муж Альбер держат в руках футболки клуба. В подписи отмечено:

"Поздравляем футбольный клуб "Монако" с днем ​​рождения по случаю его 100-летия и поздравляем всю команду с великолепной победой над "Лионом" (2:0) вчера вечером", - отмечено в сообщении, которое было опубликовано в Instagram княжеской четы два дня назад.

Шарлин приезжала на матч в полосатом платье на одно плечо, у нее легкий макияж на лице и распущены волосы. Ее муж запечатлен рядом, он одет в пиджак и белую рубашку и тоже улыбается, держа в руках футболку.

Напомним, в предыдущий раз мы видели Шарлин и Альбера на Олимпийских играх в Париже в первые дни Олимпиады. Позже князь посещал соревнования со своей племянницей – принцессой Александрой Ганноверской.

Князь Альбер II и княгиня Шарлин / Фото: Getty Images

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