В платье на одно плечо и в роскошных серьгах: королева Максима сходила на концерт

Вчера вечером король Виллем-Александр и королева Максима устроили концерт для президента Греции Катерины Сакелларопулу в концертном доме Megaron Mousikis в конце второго дня своего государственного визита в Грецию.

Королева Максима и король Виллем-Александр / Фото: Getty Images

На торжественном мероприятии 51-летняя королева Максима появилась в утонченном платье на одно плечо красивого винного цвета с пришпиленной брошью на груди и широким поясом на талии. Аутфит свой королева дополнила бархатными туфлями и клатчем с кисточкой, а также драгоценными серьгами-висюльками.

У Максимы была эффектная укладка, насыщенный вечерний макияж и маникюр в тон наряда.

Король Виллем-Александр был в темно-синем костюме, который дополнил белой рубашкой и галстуком в цятку.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Также вчера днем королевская чета посетила специальную выставку World Press Photo под названием "Устойчивость" в культурном центре фонда Ставроса Ниархоса в Афинах. Там королева появилась в платье в пудрово-розовом оттенке от бренда Claes Iversen из кутюрной коллекции 2018 года.

Королева Максима / Фото: Associated Press

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