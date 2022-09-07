В платье на запах и в розовых лодочках: королева Летиция вернулась к работе после отпуска

Загорелая и отдохнувшая королева Испании Летиция тоже вчера вернулась к работе и приняла участие в конференции, организованной Испанской ассоциацией по борьбе с раком.

49-летняя Летиция выглядела отлично в алом платье на запах с неглубоким V-образным вырезом на декольте, поясом на талии и широкими рукавами, которое дополнила нежно-розовыми туфлями-лодочками из замши.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Ее Величество надела миниатюрные серьги-кольца в уши и сделала свой фирменный макияж, а волосы уложила в аккуратную прическу с локонами. Из дополнительных украшений на Летиции было только кольцо, подаренное ее дочерьми.

Конференция, организованная Испанской ассоциацией по борьбе с раком (AECC), направлена ​​на повышение осведомленности и знаний о раке в испанском обществе.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Это первое мероприятие, которое посетила Летиция после отпуска с семьей на Пальма-де-Майорке. Семья традиционно проводит свой продолжительный отпуск во дворце Альмудайна, своей официальной летней резиденции на Балеарских островах и несколько раз была замечена на публике.

Испанская королевская семья / Фото: Getty Images

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