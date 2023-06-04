В платье-накидке цвета фуксии: кронпринцесса Виктория на торжественном банкете

Кронпринцесса Швеции Виктория вместе с мужем Даниэлем посетила торжественный банкет после свадьбы кронпринца иорданского Хуссейна в Аммане.

Ее Высочество выбрала для выхода в свет яркое платье цвета фуксии с накидкой от бренда Safiyaa. Образ свой принцесса Виктория дополнила тиарой с лавровым венком от Boucheron и маленьким серебристым клатчем.

Принцесса надела также драгоценное колье на шею, серьги-висюльки и брошь с изумрудным камнем. На запястье у нее сверкал драгоценный браслет, ногти были накрашены ярким лаком, на лице был классический макияж, а волосы она собрала в традиционный низкий пучок.

Муж Виктории был во фраке, белой рубашке и с белым галстуком-бабочкой.

Кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль / Фото: Getty Images

На свадебной церемонии принцесса появилась в цветочном платье от бренда By Malina, в руках несла бледно-розовый клатч с металлическими деталями.

Кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль / Фото: Getty Images

Читайте также: