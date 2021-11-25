В платье небесно-голубого цвета: графиня Уэссекская Софи продемонстрировала элегантный образ

Наряд невестка королевы Елизаветы дополнила бриллиантовыми украшениями.

Графиня Уэссекская Софи стала одной из гостей мероприятия в Лондоне - ужина Rifles Awards Dinner, посвященного пехотному полку "Стрелки" (The Rifles) - стрелкового формирования, возникшего в 2007 году на основе четырех полков, действовавших в Ираке и Афганистане. Софи является королевским полковником 5-го батальона.

Графиня Уэссекская Софи / Getty Images

Для вечернего мероприятие графиня надела длинное небесно-голубое длинное платье от бренда Emilia Wickstead. Наряд омел свободный верх с квадратным декольте, а на широких бретельках был немного собран.

Графиня Уэссекская Софи / Getty Images

Образ она дополнила элегантной прической, клатчем, расшитым бисером, сережками и часами на руке. На плече у графини было приколото две брошки: в виде эмблемы пехотного полка британской армии и небольшой цветок с бриллиантами. Брошь-цветок в коллекции Софи - новинка, но ранее она ее уже надевала на торжественный гала-ужин организации "Фонд света".

Графиня Уэссекская Софи / Getty Images

Также ужин Rifles Awards Dinner посетила вчера и герцогиня Корнуольская Камилла, которая с 2020 года носит звание почетного главнокомандующего этого полка.

Герцогиня Корнуольская Камилла / Getty Images

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