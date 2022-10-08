В платье небесного оттенка и жемчугах: Джилл Байден встретилась с медицинскими работниками в Калифорнии

У первой леди прекрасный вкус и она это в очередной раз довела своим элегантным образом.
Первая леди США Джилл Байден посетила 7 октября Семейный комплексный онкологический центр Хелен Диллер при Калифорнийском университете в Сан-Франциско. Она встретилась с медицинскими работниками и студентами.
Встреча была организована, поскольку ежегодно в октябре в разных странах мира проводится месяц повышения осведомленности в отношении рака молочной железы с целью привлечения внимания населения к проблеме, раннего выявления и лечения заболевания. Первая леди на встрече рассказала о достижениях в исследованиях болезни и программах, которые поддерживают пациентов с этим диагнозом.
71-летняя Джилл Байден выглядела потрясающе, поскольку надела платье миди небесно-голубого оттенка от бренда Brandon Maxwell. Наряд был выполнен в фасоне "рыбка" и отлично сидел на фигуре первой леди.
Образ она дополнила бусами с жемчугом, несколькими браслетами-ободами, а также браслетом-цепью и золотыми часами Cartier. На шее у Байден было ее любимое украшение, которое она никогда не снимает - цепочка со словом "мама".
А вот обувь она выбрала лаконичную - это были ее любимые бежевые слингбкэи от Valentino.
Читайте также:
- Байдены на светском мероприятии: президент в смокинге, первая леди – в мини-платье с перьями
- Любимые бренды, фасоны и принты: что носит первая леди США Джилл Байден
- Эспадрильи, слингбэки и элегантные лодочки: какую обувь носит первая леди США Джилл Байден