В платье небесного оттенка и жемчугах: Джилл Байден встретилась с медицинскими работниками в Калифорнии

У первой леди прекрасный вкус и она это в очередной раз довела своим элегантным образом.

Первая леди США Джилл Байден посетила 7 октября Семейный комплексный онкологический центр Хелен Диллер при Калифорнийском университете в Сан-Франциско. Она встретилась с медицинскими работниками и студентами.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Встреча была организована, поскольку ежегодно в октябре в разных странах мира проводится месяц повышения осведомленности в отношении рака молочной железы с целью привлечения внимания населения к проблеме, раннего выявления и лечения заболевания. Первая леди на встрече рассказала о достижениях в исследованиях болезни и программах, которые поддерживают пациентов с этим диагнозом.

71-летняя Джилл Байден выглядела потрясающе, поскольку надела платье миди небесно-голубого оттенка от бренда Brandon Maxwell. Наряд был выполнен в фасоне "рыбка" и отлично сидел на фигуре первой леди.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Образ она дополнила бусами с жемчугом, несколькими браслетами-ободами, а также браслетом-цепью и золотыми часами Cartier. На шее у Байден было ее любимое украшение, которое она никогда не снимает - цепочка со словом "мама".

Джилл Байден / Фото: Associated Press

А вот обувь она выбрала лаконичную - это были ее любимые бежевые слингбкэи от Valentino.

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