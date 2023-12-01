В платье необычного кроя и с новой прической: принцесса Кейт с мужем Уильямом на королевском представлении

Принц Уильям и принцесса Кейт вместе со шведской кронпринцессой Викторией и ее мужем кронпринцем Даниэлем посетили Королевское эстрадное представление в Королевском Альберт-холле в Лондоне.

Принцесса Уэльская экспериментирует с образами. Вчера в Королевском Альберт-холле Ее Высочество появилась в приталенном бирюзовом платье от Safiyaa с украшенным кристаллами воротником и разрезами на рукавах до пола, создававшими эффект накидки.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Кейт завершила образ жемчужными серьгами Jcrew и браслетом, блестящим клатчем Jenny Packham и бирюзовыми туфлями на каблуке Gianvito Rossi.

Принц и принцесса Уэльские / Фото: Associated Press

Также принцессе Уэльской сделали новую укладку, придав прическе объема. А в макияже она подчеркнула глаза черным карандашом и нанесла на губы розовый блеск.

Принц и принцесса Уэльские со шведской кронпарой / Фото: Associated Press

Принц Уильям был в бархатном смокинге, белоснежной рубашке и галстуке-бабочке черного цвета. А также в лаковых туфлях. Он подал руку своей супруге, когда она вышла из автомобиля и поднималась на красную дорожку. Оба выглядели ослепительно прекрасно.

Принц и принцесса Уэльские / Фото: Associated Press

Принц и принцесса Уэльские / Фото: Associated Press

Вчера днем Кейт и Уильям приветствовали шведскую кронпару в Виндзорском замке.

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