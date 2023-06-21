В платье нежного цвета и с розовым топазом на шее: королева Камилла с мужем Чарльзом приехала на скачки

Монаршая чета появилась на королевских скачках в Аскоте и во второй день соревнований.

Король Чарльз и королева Камилла приехали на Royal Ascot сегодня на конной повозке, как и в первый день королевских конных скачек в Аскоте, которые так любила королева Елизавета II.

Король Чарльз и королева Камилла на Royal Ascot / Фото: Associated Press

Для дневного мероприятия королева Камилла выбрала бледно-розовое платье-пальто от Anna Valentine и шляпу от Philip Treacy. В руках несла перчатки и серебристый маленький клатч, а обута была в серые туфли-лодочки на каблуках.

На шее у Камиллы был чокер из пяти жемчужных нитей, с большим розовым топазом посередине, усыпанным бриллиантами. Эта застежка чокера когда-то была брошью, пока в 2000 году принц Чарльз не приобрел украшение на аукционе "Сотбис" почти за 30 тысяч долларов. Украшение он подарил супруге, но сначала оно было переделано в застежку для чокера. Серьги-клипсы в ушах также были с розовым топазом. А прическа и макияж - традиционными.

Король Чарльз и королева Камилла на Royal Ascot / Фото: Associated Press

Король Чарльз был сером фраке, брюках и жителе, он надел белую рубашку в голубую и розовую полоску и свой любимый галстук. На голове у монарха была шляпа-цилиндр.

Король Чарльз и королева Камилла на Royal Ascot / Фото: Getty Images

Читайте также: