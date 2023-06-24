В платье нового фасона и огромной шляпе с пером: королева Камилла посетила ипподром

Королевская пара выбрала для последнего дня скачек наряды в светлых тонах, но особенно удивила королева, ведь ее платье было не таким как обычно.

Король Чарльз III и его супруга королева Камилла посетили пятый день скачек в Аскоте - это был завершальный день этого грандиозного пятидневного события. Камилла выбрала в этот раз платье молочного оттенка, но в новом фасоне, ведь у него не было верхнего пальта, которое она обычно носит, а воротник был выполнен в виде лодочки.

Королева Камилла и король Чарльз / Фото: Getty Images

Также платье было просрочено по всей длине, имело длинные рукава и отделку на подоле. Образ королева дополнила кожаными перчатками, удобными замшевыми туфлями и небольшой сумочкой с плетением светло-бежевого оттенка.

Главным аксессуаром образа стала шляпа с большими краями, лентой и перьями. А вот из украшений Ее Величество выбрала серьги с огромными бриллиантами и золотое колье на шее. Чарльз же надел светлый костюм-тройку, который дополнил цилиндром, зонтом и черными туфлями.

Королева Камилла и король Чарльз / Фото: Getty Images

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