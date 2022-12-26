В платье оливкового цвета и у елки: президент Молдовы опубликовала в Instagram новое фото

Президент Молдовы Майя Санду опубликовала в Instagram свою новую фотографию, сделанную возле красиво наряженной елки.

Одета президентка в платье оливкового цвета с V-образным вырезом и рукавами три четверти. На талии у нее тканевый пояс в тон наряда.

Санду сделали аккуратную укладку и макияж с акцентом на глазах.

Майя Санду/Instagram Майи Санду

В посте Майя поздравила всех молдаван, празднующих Рождество 25 декабря.

"После тяжелого года мы вышли на порог светлых Рождественских праздников. Рождество – это рождение и праздник, жизнь и надежда, о щедрости и смирении. О душе, открытой не только небесным радостям, но и радостям близких людей. О нашей крепкой связи с теми, кто ушел, и теми, кто придет. Нет праздника, более ожидаемого детьми и взрослыми. Каждый из нас в эти дни нуждается в маленьком чуде. И каждый может совершить маленькое чудо для другого", — написала она.

Санду также отметила, что, хоть в этом году на елке будет меньше огней, но Молдова останется на стороне света.

"На светлой стороне мира. Не роскошь, не снисходительность, не расточительность характеризуют дух этого праздника, а забота. Естественная забота о том, что мы имеем, о близких, чистоте, красоте мира, который останется после нас", — заявила президент.

Майя вспомнила и о помощи молдаван бежавшим от войны украинцам.

"Вы открыли двери своих домов, не дожидаясь награды и превознесения, и поделились куском хлеба с нашими украинскими соседями, которые находятся в большой беде. Вы были и остаетесь достойными, мужественными и вступающими в бой, когда это необходимо. Я горжусь вами и благодарна вам. Весь мир увидел, насколько вы великодушны. Желаю вам счастливого праздника в кругу близких! Мира в ваших сердцах, мира в ваших домах, мира на земле! Счастливого Рождества!", — подытожила Санду.

Читайте также: