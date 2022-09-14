В платье оригинального дизайна и в шляпе-таблетке: графиня Уэссекская на траурной процессии за королевой Елизаветой II

На протяжении многих лет Софи, графиню Уэссекскую, и королеву Елизавету II объединяли очень теплые и близкие отношения. Жену принца Эдварда часто видели сидящей на почетном месте рядом с королевой во время воскресных утренних поездок в церковь, когда они посещали Балморал и Сандрингем.

А согласно изданию DailyMail, королева очень тепло начала относится к невестке, после смерти ее матери в 2005 году. Софи даже называла свекровь "мамой".

Для траурной службы, которая проходил а в Вестминстер-холле, Софи выбрала скромное платье миди с длинными широкими рукавами и интересной треугольной деталью на груди в виде плиссировки.

Софи, графиня Уэссекская / Фото: Associated Press

Софи, графиня Уэссекская / Фото: Associated Press

Дополнили образ графини капроновые колготки, клатч, замшевые туфли и круглая шляпа-таблетка с бантом. На шее у Софи была цепочка с крестиком, а в ушах лаконичные серьги.

Софи, графиня Уэссекская / Фото: Associated Press

Софи, графиня Уэссекская / Фото: Associated Press

Отметим, что дубовый гроб королевы был задрапирован королевским штандартом, на котором лежала бархатная подушка с императорской государственной короной, изготовленная для коронации короля Георга VI в 1937 году.

Фото: Associated Press

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