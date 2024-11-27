В платье Oscar de la Renta и с бокалом игристого: красивая Джилл Байден на прощальном вечере в Белом доме

Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден устроили в Белом доме прощальный вечер, на который пригласили сторонников Демократической партии.

Президентские супруги произнесли там речь. Джо Байден даже прослезился, когда говорила его жена: она подняла бокал игристого и сказала тост, назвав мужа героем, который более 40 лет своей жизни отдал государственной службе и внес весомый вклад в развитие страны. После этого они нежно поцеловались.

Джо и Джилл Байден / Фото: Associated Press

На мероприятии первая леди предстала в красивом вечернем платье с цветочным мотивом от бренда Oscar de la Renta. У нее была аккуратная укладка, макияж с акцентом на глазах, уши она украсила бриллиантовыми серьгами-снежинками, а пальцы – кольцами.

Джо и Джилл Байден / Фото: Associated Press

Байден был одет в черный смокинг, белую рубашку и черную бабочку.

Джо и Джилл Байден / Фото: Associated Press

Напомним, Джо Байден покинет свой пост 20 января 2025 года, когда передаст президентство новоизбранному президенту Дональду Трампу.

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