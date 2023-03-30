В платье Oscar de la Renta с большими цветами: королева Максима посетила конференцию

Ее Величество выбрала потрясающий женственный наряд, но была одна деталь, которая немного подпортила образ - облезлый маникюр.

29 марта королева Максима открыла 51-ю весеннюю конференцию Нидерландского общества психиатрии (Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie NVvP), которая прошла в Маастрихтском выставочном и конгресс-центре.

Ее Величество выступила на мероприятии с речью, а также продемонстрировала новый образ. В этот раз королева выбрала темно-синее платье от американского бренда Oscar de la Renta.

У наряда были длинные рукава и фасон А-силуэта. Бренд Oscar de la Renta отличается тем, что в большинстве своих дизайнов использует флористические принты и вышивки, поэтому платье королевы не стало исключением - на наряде Максимы были большие белые цветы, которые придавали платью элегантности.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Образ королева дополнила темно-синей шляпой с широкими полями от бренда Maison Fabienne Delvigne и туфлями-лодочками от Gianvito Rossi - одного из ее любимых брендов. Завершением этого ансамбля стал клатч и украшения с синими камнями.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Однако королева опять не позаботилась об маникюре. Максима накрасила ногти обычным лаком, а не гелем, поэтому в некоторых местах он облез, что выглядело неопрятно.

Королева Максима / Фото: Getty Images

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