В платье от Givenchy и с крокодиловым клатчем: королева Максима на новом мероприятии

Визит королевы Нидерландов в Африку продолжается. Вчера Ее королевское Величество посетила президента Самию Сулуху Хасан в Государственном доме в Дар-эс-Саламе, в Танзании.

Королева Максима находится в Танзании в качестве специального адвоката Генерального секретаря Организации Объединенных Наций по инклюзивному финансированию развития.

Королева выбрала для нового выхода зеленое платье со звериным принтом от Givenchy стоимостью 3490 долларов.

Также Максима надела черные туфли на каблуках от Gianvito Rossi с круглыми носами и завязками вокруг щиколотки. А в руках она несла крокодиловый клатч из лаковой кожи от датского бренда Carlend Copenhagen.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Максима дополнила свой образ серьгами Lott Gioielli Glassbery, которые представляют собой черные кольца, покрытые крошечными камнями, распустила волосы в естественной манере и нанесла немного теней на веки, тушь для ресниц и подчеркнула черным карандашом глаза.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Днем ранее мы видели королеву в другом платье с принтом и шлепанцах, когда она посещала рынок Макумбушо в Дар-эс-Саламе.

Королева Максима / Фото: Getty Images

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