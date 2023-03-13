В платье от любимого бренда Кейт Миддлтон: будущая невестка королевы Рании очаровала образом

Свадебная церемония состоялась вчера, 12 марта, на ней присутствовали король и королева Иордании, а также другие родственники.

Свадьба принцессы Иман и Джамиля Термиотиса. Жених и невеста с королем Абдаллой II и королевой Ранией / Фото: Getty Images

Невеста принцесса Иман была в красивом белоснежном платье от Dior. Ее мама королева Рания также была одета в платье из кутюрной коллекции Dior сезона осень-зима 2022. У королевы была красивая укладка волнами, макияж на лице и драгоценный браслет на запястье.

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Брат принцессы Иман – кронпринц Хусейн – вел невесту под руку. Вместе с ним на церемонии присутствовала и его невеста – Раджва. Она выбрала для свадьбы желтое платье от бренда Roksanda – одного из любимых брендов принцессы Уэльской. Именно в этом платье была Кейт Миддлтон, когда с ней произошел конфуз в международному аэропорту Нормана Мэнли в Кингстоне, на Ямайке. В руках у Раджвы был золотистый клатч.

Свадьба принцессы Иман и Джамиля Термиотиса (невеста с братом) / Фото: Getty Images

Кронпринц Хусейн и Раджва Аль Саиф / Фото: Getty Images

Напомним, принц Хусейн и Раджва также помолвлены. Об их помолвке было объявлено в августе 2022 года. Но когда состоится свадьба пока что не известно. Правда, иорданская королевская семья особо не затягивает в этом деле. Например, о дате свадьбы принцессы Иман стало известно за неделю до самой церемонии.

Кронпринц Хусейн и Раджва Аль Саиф / Фото: Getty Images

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