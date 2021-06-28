В платье от Victoria Beckham: королева Летиция на саммите в Мадриде

В платье от Victoria Beckham: королева Летиция на саммите в Мадриде

Королева Испании Летиция приняла участие во World Blindness Summitt Madrid'21.

На публичном мероприятии королева-консорт появилась в ассиметричном платье в животный принт от Victoria Beckham, сочетая наряд с красными туфлями-лодочками на каблуках из замши.

48-летняя супруга короля Филиппа VI уже несколько раз носила этот ансамбль от британского дизайнера Виктории Бекхэм, но он все так же актуален, как и раньше и сидит на фигуре королевы великолепно.

Королева Летиция / Getty Images

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Сегодня свой лук Летиция также дополнила серьгами-гвоздиками, защитной маской на лице, золотым кольцом от Karen Hallam (мы знаем, что это подарок от дочерей королевы, поэтому она носит его не снимая). Волосы Летиции были уложены и расчесаны за пробором, а на лице был легкий дневной макияж.

Королева Летиция / Getty Images

На этой неделе у испанской королевы было много рабочих мероприятий и выходов в свет. И каждый раз Ее Величество демонстрировала безупречный вкус в выборе наряда.

Королева Летиция / Getty Images

Королева Летиция / Getty Images

Королева Летиция и король Филипп VI / Getty Images

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Декольте королевы Летиции (7 фото)

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