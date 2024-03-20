В платье оттенка металлик и ярких туфлях: принцесса Мария-Олимпия на гала-концерте

Девушка побывала на гала-концерте в Национальной портретной галерее в Лондоне, куда приехала в платье оттенка металлик с декором в виде металлических кнопок и кругов, дополнив наряд остроносыми туфлями насыщенного фисташкового цвета на каблуках.

У Марии-Олимпии была ее классическая прическа, очень легкий, едва заметный макияж на лице и серьги-колечки с бриллиантами в ушах.

Принцесса Мария-Олимпия / Фото: Getty Images

В прошлый свой выход 27-летняя принцесса появилась на публике в черном платье-бандо и высоких сапогах. Она присутствовала на ужине, посвященном запуску Koibird X Maccapani SS24 в Лондоне.

Принцесса Мария-Олимпия / Фото: Getty Images

Читайте также: