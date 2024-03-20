В платье оттенка металлик и ярких туфлях: принцесса Мария-Олимпия на гала-концерте

Принцесса Греции Мария-Олимпия посетила очередное светское мероприятие в британской столице.
Девушка побывала на гала-концерте в Национальной портретной галерее в Лондоне, куда приехала в платье оттенка металлик с декором в виде металлических кнопок и кругов, дополнив наряд остроносыми туфлями насыщенного фисташкового цвета на каблуках.
У Марии-Олимпии была ее классическая прическа, очень легкий, едва заметный макияж на лице и серьги-колечки с бриллиантами в ушах.
В прошлый свой выход 27-летняя принцесса появилась на публике в черном платье-бандо и высоких сапогах. Она присутствовала на ужине, посвященном запуску Koibird X Maccapani SS24 в Лондоне.
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