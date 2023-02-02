В платье-пальто и с золотым колье на шее: королева Камилла на приеме в Букингемском дворце

Кроме короля Чарльза III и королевы Камиллы мероприятие также посетили другие старшие члены королевской семьи. Среди гостей также были представители вооруженных сил, искусства, СМИ, моды, бизнеса, правительства, финансов, здравоохранения, религиозных и благотворительных организаций.

Королева Камилла и Алекса Чанг / Фото: Associated Press

75-летняя Камилла надела на прием темно-изумрудное платье-пальто с вышивкой от Anna Valentine, которое уже неоднократно носила. Вечерний образ королева дополнила золотым колье от Kiki Mcdonough и цепочкой с медальоном. В ушах у нее были серьги с крупными камнями, на лице - макияж, а волосы красиво уложены.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Король Чарльз III тоже весело проводил время с гостями. Он был с бокалом в руках, а на его мизинце мы заметили под перстнем, который король носит, не снимая, и его обручальное кольцо из валлийского золота. Также Чарльз был одет в синий костюм, белую рубашку и галстук.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Getty Images

Читайте также: