В платье-пальто и с золотым колье на шее: королева Камилла на приеме в Букингемском дворце

Король и королева организовали прием в Букингемском дворце в честь британских общин Восточной и Юго-Восточной Азии.
Кроме короля Чарльза III и королевы Камиллы мероприятие также посетили другие старшие члены королевской семьи. Среди гостей также были представители вооруженных сил, искусства, СМИ, моды, бизнеса, правительства, финансов, здравоохранения, религиозных и благотворительных организаций.
75-летняя Камилла надела на прием темно-изумрудное платье-пальто с вышивкой от Anna Valentine, которое уже неоднократно носила. Вечерний образ королева дополнила золотым колье от Kiki Mcdonough и цепочкой с медальоном. В ушах у нее были серьги с крупными камнями, на лице - макияж, а волосы красиво уложены.
Король Чарльз III тоже весело проводил время с гостями. Он был с бокалом в руках, а на его мизинце мы заметили под перстнем, который король носит, не снимая, и его обручальное кольцо из валлийского золота. Также Чарльз был одет в синий костюм, белую рубашку и галстук.
Читайте также: