В платье-пальто и серьгах от любимой марки: королева Камилла на фестивале памяти

Король Чарльз III и королева Камилла посетили вчера фестиваль памяти. Это первый для Чарльза фестиваль с тех пор, как он стал монархом после своей матери Елизаветы II.

Ежегодное мероприятие проходило, как обычно в лондонском Королевском Альберт-Холле. Члены семьи собрались, чтобы почтить память павших солдат из Великобритании и стран Содружества.

Кейт, Уильям, Чарльз и Камилла / Фото: Associated Press

Королева Камилла прибыла на мероприятие в черном платье-пальто с интересным декором из черных пайеток, обута была в замшевые туфли на каблуках и в руках держала небольшой клатч с металлическими заклепками.

На груди у королевы была пришпилена брошка в виде красного мака, а в ушах сверкали серьги-висюльки от люксовой французской марки Van Cleef & Arpels и с браслетом и этой же марки на руке. Этот бренд Камилла очень любит, в ее ювелирной шкатулке есть много украшений от этой марки. Прическа и макияж у королевы были традиционными.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Король Чарльз, которого на этой неделе ранее пытались забросать яйцами, был в черном костюме, белой рубашке, с галстуком в геометрический принт и многочисленными орденами на груди. Брошку красный мак монарх также надел.

Ранее мы рассказывали, что телохранитель принцессы Дианы прокомментировал инцидент, когда короля Чарльза и королеву Камиллу забросали яйцами. Он был очень удивлен реакцией охраны монарха.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Читайте также: