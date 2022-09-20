В платье-пальто и жемчужных серьгах: Зара Тиндалл на прощании с бабушкой-королевой

Зара и Майк Тиндалл присутствовали на похоронах королевы Елизаветы II и взяли с собой на службу 8-летнюю дочь Мию. Девочка была не единственной правнучкой Ее Величества, которая пришла с ней попрощаться.

Миа присоединилась к своим двоюродным сестрам - 11-летней Саванне и 10-летней Исле Филлипс (детям брата Зары – Питера Филлипса). Зара и Майк сопровождали племянниц, потому что отец девочек Питер принимал участие в похоронной процессии, а мать Отэм Филлипс, с которой Петр в разводе, на церемонии не присутствовала.

Зара и Майк Тиндалл / Фото: Associated Press

Старшая внучка королевы была в этот день одета в черное платье-пальто от Laura Green London в сочетании с парой замшевых туфель Emmy London. В качестве аксессуаров Зара выбрала черную шляпу с цветочной аппликацией Juliette Millinery, которая идеально контрастировала с ее светлыми волосами, которые она уложила в элегантную прическу.

Зара также надела пару простых жемчужных серег, которые отлично дополняли ее лаконичный образ. Жемчужные серьги, напомним, всегда любила носить и королева Елизавета II.

Зара Тиндалл / Фото: Associated Press

В аббатство Зара прибыла в сопровождении своего мужа Майка Тиндалла. Также супруги присутствовали на службе в часовне Святого Георгия в Виндзоре.

Зара и Майк Тиндалл / Фото: Associated Press

Напомним, дети Кейт и Уильяма Уэльских - принц Джордж и принцесса Шарлотта - также присутствовали и участвовали в похоронной процессии. 7-летняя Шарлотта растрогалась на публике, но при этом не забыла подсказать брату, что королеве следует поклониться.

Зара Тиндалл / Фото: Associated Press

Зара Тиндалл / Фото: Associated Press

Зара Тиндалл / Фото: Associated Press

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