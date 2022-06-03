В платье-пальто с вышивкой и жемчужных лодочках: супруга принца Чарльза - Камилла - на торжественной службе

В платье-пальто с вышивкой и жемчужных лодочках: супруга принца Чарльза - Камилла - на торжественной службе

Герцогиня Корнуольская выглядела в этот важный для всей королевской семьи день просто безупречно.

На торжественной службе в честь платинового юбилея правления королевы Елизаветы II в соборе Святого Павла собралась вся королевская семья. В отсутствии королевы, которая не смогла прийти на торжественную церемонию из-за проблем с мобильностью, принц Чарльз и герцогиня Камилла были старшими членами королевской семьи.

Герцогиня Корнуольская Камилла / Фото: Associated Press

Поэтому к выбору наряда Камилла подошла очень ответственно. Она надела сливочного цвета платье-пальто с серебрёной вышивкой от Fiona Clare и шляпу от Philip Treacy. Наряд дополняли бежевый клатч, перчатки и жемчужные туфли на небольшом каблуке.

Герцогиня Корнуольская Камилла / Фото: Associated Press

Герцогиня Корнуольская Камилла / Фото: Associated Press

Младшие члены семь позволили себе некоторые вольности. Принцесса Евгения надела платье с открытой спиной и сделала нетрадиционный маникюр, а принцесса Беатрис взяла в руки клатч с довольно интригующей надписью "жена на всю жизнь".

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