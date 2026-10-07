В платье пастельного оттенка: королева Летиция в нежном луке появилась в мэрии

Королева Летиция / © Getty Images

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Во второй день визита королева Летиция появилась на публике в нежном пастельном платье декорированном цветами от Pedro del Hierro, которое носила с сумкой на короткой ручке в руках, золотыми серьгами-пусетами, двумя кольцами одно из которые ее любимое от Coreterno, а также второе кольцо из позолоты от Karen Hallam.

Королева Летиция / © Getty Images

Волосы королевы были распущены и собраны за уши, а макияж на лице отражал весь ее образ теплыми пастельными оттенками.

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Королева Летиция и король Филипп VI в мэрии / © Getty Images

Вчера вечером, отметим, Ее Величество королева Летиция и Его Величество король Филипп VI посетили торжественный ужин, организованный в их честь президентской четой Финляндии.

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Президент Финляндии Александр Стубб и его супруга Сюзанна Иннес-Стубб, король Филипп VI и королева Летиция / © Getty Images

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