В платье-плиссе и широкополой шляпе: яркий выход королевы Максимы

Королевская чета Нидерландов снова на работе.

Вчера, 14 сентября, королева Максима и ее супруг король Виллем-Александр посетили цех производства матрасов, пружин и кроватей Auping в Девентере, Нидерланды. Король и королева находятся с визитом в голландском регионе Салланд.

50-летняя королева-консорт, как всегда, выглядела очень ярко. На ней было зеленое платье-плиссе с флористическим принтом, кожаные туфли-лодочки на каблуках цвета марсала и широкополая шляпа, подходящая под оттенки обуви и клатча королевы. В руках она держала красивый букет цветов.

Королева Максима и король Виллем-Александр / Getty Images

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Максима сделала насыщенный макияж глаз и подчеркнула губы розовой помадой, а также надела серьги-висюльки с двумя цветными большими камнями. Также у Ее Величества был светлый маникюр и несколько браслетов на запястье.

Король был в темно-синем костюме в полоску, белой рубашке и с голубым галстуком. И прекрасно гармонировал с ярким образом своей супруги.

Королева Максима и король Виллем-Александр / Getty Images

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Королева Нидерландов Максима (21 фото)

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