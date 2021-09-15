В платье-плиссе и белом жакете: кронпринцесса Виктория на открытии парламента

Много работы в новом осеннем сезоне и у наследной шведской принцессы Виктории.

Вчера, 14 сентября, кронпринцесса в сопровождении своего мужа кронпринца Даниэля посетила церемонию открытия парламента Швеции на 2021/22 рабочий год в Доме парламента в Стокгольме.

Принцесса была одета в элегантный белый короткий жакет и черное асимметричное платье-плиссе, к которому подобрала кожаные туфли-лодочки на каблуках, маленький кожаный клатч и перчатки.

Тонкую талию Виктории подчеркивал кожаный пояс, на груди была брошка с жемчужным камнем, на шее красовалась тонкая цепочка с кулоном, в ушах были жемчужные серьги, а на запястье - несколько разных браслетов.

Кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль / Getty Images

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Принцесса Виктория - из тех королевских особ, которые всегда делают маникюр. В этот раз ее ногти были накрашены белым лаком, маникюр отлично гармонировал с образом в целом. Волосы кронпринцессы традиционно были собраны в низкий пучок – это любимая прическа Виктории, с которой она почти всегда появляется на публике. Ее муж Даниэль был в темно-синем костюме, белой рубашке и черном галстуке.

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