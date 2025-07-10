- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 5
- Время на прочтение
- 1 мин
В платье-плисе и очках: княгиня Шарлин в компании мужа и детей появилась на мероприятии
Княгиня Шарлин, ее муж князь Альбер II с детьми принцем Жаком и принцессой Габриэллой посетили регион Карладез — бывшее владение княжества Монако, в Мюр-де-Барресе, что на юге Франции.
Во время поездки 10-летняя принцесса Габриэлла открыла городскую площадь, названную в ее честь.
47-летняя княгиня Шарлин приехала в многоярусном плиссированном платье с ярким узором на плечах и по подолу. Струящееся платье Шарлин дополнила остроносыми туфлями и жемчужными серьгами-гвоздиками. Ее светлые волосы были уложены в прическу, сделала легкий макияж и надела большие очки от солнца.
Принцесса Габриэлла была одета в плиссированный сарафан с принтом на бретельках, волосы заколола заколкой и надела солнцезащитные очки. Ее брат принц Жак был в футболке-поло и очках на лице, а глава семейства — князь Альбер II носил темно-синий пиджак и бейсболку.
Напомним, в начале июля княгиня Шарлин и князь Альбер II отпраздновали 14-ю годовщину свадьбы и поделились новым фото.