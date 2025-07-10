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ТСН в социальных сетях

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Общество
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В платье-плисе и очках: княгиня Шарлин в компании мужа и детей появилась на мероприятии

Княгиня Шарлин, ее муж князь Альбер II с детьми принцем Жаком и принцессой Габриэллой посетили регион Карладез — бывшее владение княжества Монако, в Мюр-де-Барресе, что на юге Франции.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Княгиня Шарлин, князь Альбер II и их дети

Княгиня Шарлин, князь Альбер II и их дети / © Associated Press

Во время поездки 10-летняя принцесса Габриэлла открыла городскую площадь, названную в ее честь.

47-летняя княгиня Шарлин приехала в многоярусном плиссированном платье с ярким узором на плечах и по подолу. Струящееся платье Шарлин дополнила остроносыми туфлями и жемчужными серьгами-гвоздиками. Ее светлые волосы были уложены в прическу, сделала легкий макияж и надела большие очки от солнца.

Шарлин и Альбер с детьми / © Associated Press

Шарлин и Альбер с детьми / © Associated Press

Принцесса Габриэлла была одета в плиссированный сарафан с принтом на бретельках, волосы заколола заколкой и надела солнцезащитные очки. Ее брат принц Жак был в футболке-поло и очках на лице, а глава семейства — князь Альбер II носил темно-синий пиджак и бейсболку.

Напомним, в начале июля княгиня Шарлин и князь Альбер II отпраздновали 14-ю годовщину свадьбы и поделились новым фото.

Княгиня Шарлин, князь Альбер II, принц Жак и принцесса Габриэлла / © Associated Press

Княгиня Шарлин, князь Альбер II, принц Жак и принцесса Габриэлла / © Associated Press

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