В платье плисе и твидовом жилете: принцесса Евгения на выставке в Париже

Принцесса Евгения Йоркская приняла участие в еще одном всемирно известном арт-мероприятии - пресс-показе Paris + Par Art Basel, проходившем в Grand Palais Ephemere.

Это место известно в модных кругах тем, что здесь каждый сезон проходят показы Chanel Haute Couture.

Принцесса Йоркская выглядела великолепно в черном плиссированном платье из шифона и укороченном твидовом жилете от Rinaland дополнив образ черными плотными колготами.

К сожалению, не видно какую обувь Евгения подобрала к своему наряду. Из украшений на ней были золотые серьги, тонкая золотая цепь на шее и несколько колец на пальцах, в том числе помолвочное с редким камнем сапфиром падпараджа.

Принцесса Евгения / Фото: Getty Images

На выставке королевская особа работала в качестве заместителя директора в лондонской художественной галерее.

Галереи из Франции и других стран принимают участие в мероприятии, которое демонстрирует своих художников на ярмарке, которая разделена на несколько секторов. Здесь представлены картины, рисунки, скульптуры, инсталляции, фотографии и даже цифровое искусство.

Также мы показывали ранее, как принцесса Йоркская в платье-рубашке и пальто цвета кэмел посещала выставку в Лондоне, посвященную борьбе с рабством. Состоялась она на Трафальгарской площади.

Принцесса Евгения / Фото: Getty Images

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