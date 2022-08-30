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В платье принцессы и с цветком в волосах: итальянская пловчиха Федерика Пеллегрини вышла замуж

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В платье принцессы и с цветком в волосах: итальянская пловчиха Федерика Пеллегрини вышла замуж

Федерика Пеллегрини и Маттео Джунти / Фото: Getty Images

Рассматриваем образ невесты.

В субботу, 27 августа, олимпийская чемпионка Федерика Пеллегрини вышла замуж за своего давнего возлюбленного, друга и тренера Маттео Джунти. Церемония состоялась в Венеции в церкви Сан-Заккария, которая буквально была усыпана белыми розами.

Невеста надела на венчание роскошное атласное платье со шлейфом и открытыми плечами, которое для нее разработал молодой венецианский стилист Николь Кавалло. Дополнили образ невесты 4-метроая фата с цветком и лаконичный белый букет.

Федерика Пеллегрини с отцом / © Getty Images
Федерика Пеллегрини с отцом / Фото: Getty Images

Жених надел темно-синий костюм, белую рубашку и галстук-бабочку. После завершения церемонии молодожены вышли с церкви под овации и поцеловались.

Федерика Пеллегрини и Маттео Джунти / © Getty Images
Федерика Пеллегрини и Маттео Джунти / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
877
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