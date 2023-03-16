В платье-рубашке цвета фуксии: яркая королева Летиция приехала на церемонию

Королева Летиция прибыла на официальную церемонию Всемирного дня редких заболеваний во Дворце конгрессов Сантьяго в Сантьяго-де-Компостела, Ла-Корунья.

Мероприятие организовано Испанской федерацией редких заболеваний в ознаменование Всемирного дня редких заболеваний в рамках информационно-просветительской кампании "Заставьте время работать на нас", целью которой является содействие международной мобилизации для преодоления трудностей, связанных с равным доступом к диагностике и лечения этих редких заболеваний.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Ее Величество прибыла на мероприятие в ярком образе: платье-рубашке цвета фуксии и розовых слингбэках из кожи. Тонкую талию королевы подчеркивал пояс. Из украшений были серьги в ушах, насыщенный макияж глаз на лице, а волосы были распущены.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Днем ранее королева Летиция в красном платье от Bimani посетила светcкое мероприятие в Мадриде вместе с мужем - королем Филиппом VI.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

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