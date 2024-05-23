В платье-рубашке и белом жакете: принцесса Анна на мероприятии в Норвегии

Вместе с наследным принцем Хоконом – будущим королем Норвегии – принцесса Анна посетила Музей норвежского сопротивления, где они открыли мемориальную доску, посвященную сотрудничеству разведки между двумя странами во время Второй мировой войны.

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Также Ее Высочество встретилась с очевидцем Трондом Йохансеном, который служил агентом разведывательной организации XU и считался одним из важнейших источников информации об оккупационных силах.

Королевская принцесса находится в Норвегии с трехдневным визитом. В этот день она появилась на публике в черно-белом платье-рубашке средней длины, поверх которого надела белый жакет с черной окантовкой и пуговицами, а к нему прикрепила золотую брошь, похоже, в виде какого-то насекомого. Образ принцесса дополнила лаконичными жемчужными серьгами в ушах и золотым колье на шее. Также Анна была в черных туфлях на невысоких каблуках, в перчатках и с черной сумкой на плече. А ее волосы были собраны в фирменную прическу.

Принцесса Анна / Фото: Associated Press

Напомним, ранее мы рассказывали, почему принцесса Анна полстолетия носит одинаковую прическу.

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