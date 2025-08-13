В платье-рубашке и белых эспадрильях: герцогиня Софи встретилась с ветераном

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

Софи отметила приближающуюся 80-ю годовщину Дня Победы над Японией своим последним королевским выходом, когда встретилась с 105-летним ветераном, который удивил собравшихся откровенным ответом на ее вопрос о своей военной службе.

Супруга принца Эдуарда посетила Джеймса «Джима» Рена, 105-летнего ветерана Королевской морской пехоты, в его доме престарелых в Солсбери, графство Уилтшир.

Во время визита герцогиня спросила Рена, что привлекло его в военно-морском флоте? На что он ответил: «Ничто не привлекало меня во флоте, я не хотел служить на флоте», — сказал Рен, чем заставил всех рассмеяться.

Рену было 19 лет, когда он впервые попытался поступить на службу и нашел пристанище в Королевской морской пехоте благодаря своему дяде, цитирует беседу герцогини и ветерана журнал People.

Герцогиня Эдинбургская встретилась с ветераном и его семьей за чашкой чая, чтобы узнать о его военном опыте и его личной истории. Он был одним из немногих выживших после крушения HMS Repulse и был в плену до конца Второй мировой войны.

На встречу герцогиня приехала в платье от LexyLondon и была обута в белые тканевые эспадрильи от Penelope Chilvers. Волосы Софи собрала в низкий хвост, сделала легкий макияж и надела серьги-висюльки Giulia Barela Jewelry, а также браслет с лепестками дубового листья от Asprey London из 18-каратного желтого золота с бриллиантами.

