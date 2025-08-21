- Дата публикации
В платье-рубашке и блейзере: кронпринцесса Виктория приехала на деловую встречу с мужем
Шведская кронпринцесса и ее муж посетили рабочее мероприятие сегодня в Стокгольме.
Принц Даниэль и кронпринцесса Виктория приехали на форум «Unleashed», организованный Торговой палатой Стокгольма.
Будущая королева надела белое платье-рубашку в принт с поясом на талии и в сочетании с черным блейзером, обута была в синие туфли-лодочки из замши на каблуках, а в руке держала объемную темно-синюю сумку. Также образ Ее Высочества дополняла подвеска на шее и такие же серьги в ушах, макияж она сделала минималистичный, а волосы собрала в любимый пучок.
Кронпринц Даниэль надел в этот раз темно-синий костюм, а также голубую рубашку и галстук, а обут был в черные кожаные туфли.
Напомним, ранее кронпринцесса Виктория показывала, какой наряд выбрала для аудиенции во дворце, которую проводила со своим отцом королем Карлом Густавом.
Мы также показывали вам фотографии Виктории и ее прически, которую она предпочитает не менять уже много лет.