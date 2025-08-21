ТСН в социальных сетях

В платье-рубашке и блейзере: кронпринцесса Виктория приехала на деловую встречу с мужем

Шведская кронпринцесса и ее муж посетили рабочее мероприятие сегодня в Стокгольме.

Автор публикации
Ольга Кузьменко
Кронпринц Даниэль и кронпринцесса Виктория

Кронпринц Даниэль и кронпринцесса Виктория / © Getty Images

Принц Даниэль и кронпринцесса Виктория приехали на форум «Unleashed», организованный Торговой палатой Стокгольма.

Будущая королева надела белое платье-рубашку в принт с поясом на талии и в сочетании с черным блейзером, обута была в синие туфли-лодочки из замши на каблуках, а в руке держала объемную темно-синюю сумку. Также образ Ее Высочества дополняла подвеска на шее и такие же серьги в ушах, макияж она сделала минималистичный, а волосы собрала в любимый пучок.

Кронпринц Даниэль и кронпринцесса Виктория / © Getty Images

Кронпринц Даниэль и кронпринцесса Виктория / © Getty Images

Кронпринц Даниэль надел в этот раз темно-синий костюм, а также голубую рубашку и галстук, а обут был в черные кожаные туфли.

Напомним, ранее кронпринцесса Виктория показывала, какой наряд выбрала для аудиенции во дворце, которую проводила со своим отцом королем Карлом Густавом.

Мы также показывали вам фотографии Виктории и ее прически, которую она предпочитает не менять уже много лет.

