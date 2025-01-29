В платье-рубашке и блейзере: принцесса Евгения сходила на выставку

Внучка покойной королевы Елизаветы II посетила Биеннале исламского искусства 2025 года — выставку, на которой представлены исторические и современные произведения искусства и артефакты.

Принцесса Евгения / Фото: Instagram принцессы Евгении

На мероприятие Евгения приехала в струящееся платье-рубашке, дополнив наряд черным двубортным блейзером и надела пару массивных белых кроссовок для более расслабленного образа. На плече у принцессы висела сумка из искусственной крокодиловой кожи от любимого бренда Aspinal of London. Евгения уложила свои каштановые локоны в простую прическу и подчеркнула черты лица макияжем в натуральных оттенках.

Фотографиями с поездки принцесса поделилась в историях в своем Instagram.

Принцесса Евгения / Фото: Instagram принцессы Евгении

Напомним, принцесса Йоркская увлечена искусством и работает директором в художественной галерее Hauser & Wirth. А до получения этой должности она работала в аукционном доме Paddle8 в Нью-Йорке.

Ранее принцесса была запечатлена с подругой и мужем Джеком Бруксбэнком в одном из ресторанов Лондона.

Читайте также: